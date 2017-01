Włochy: Ponad 1000 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym

Ponad 1000 migrantów uratowano w ciągu ostatniej doby na Morzu Śródziemnym podczas serii operacji koordynowanych przez włoską Straż Przybrzeżną - podały w sobotę włoskie media, powołując się na sztab straży.

Zdjęcie Ponad 1000 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym /AFP

Ratownicy zabrali na pokłady trzech statków osoby z sześciu pontonów i trzech starych drewnianych łodzi. Na jednym z pontonów znaleziono ciało migranta.

Według najnowszych danych dotyczących fali migracyjnej spośród prawie 4 tysięcy ludzi, którzy przypłynęli od początku tego roku do Europy, dwie trzecie dotarło do Włoch, a jedna trzecia do Grecji.

W zeszłym roku na włoskie wybrzeża przypłynęło ponad 180 tysięcy ludzi.

Radio Watykańskie poinformowało, że zakonnice z Avellino na południu Włoch otworzyły swój klasztor dla migrantów. Udzielą gościny 150 osobom.