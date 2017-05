Włochy: Przedszkole tylko dla szczepionych dzieci

Włoski rząd przyjął w piątek dekret wprowadzający obowiązkowe szczepienia jako warunek przyjęcia dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły. Mają nim być objęte dzieci do 6 lat, co postulowała minister oświaty Valeria Fedeli.

Brak odpowiednich kroków na rzecz promocji szczepień w ostatnich latach doprowadził do "szerzenia się teorii antynaukowych i obniżenia poziomu ochrony"

Odrzucony został projekt minister zdrowia Beatrice Lorenzin, by obowiązek szczepień dotyczył dzieci do 10. roku życia.



Spór na tym tle opóźniał wydanie dekretu, który ma wejść w życie od nowego roku szkolnego.

Premier Paolo Gentiloni przedstawiając dokument na konferencji prasowej powiedział, że brak szczepień uniemożliwi zapisanie dzieci do 6 lat do placówek oświatowych.

Minister zdrowia ogłosiła, że lista obowiązkowych szczepień została rozszerzona do 12. Są na niej między innymi preparaty przeciwko zapaleniu opon mózgowych i odrze, które do tej pory były jedynie zalecane.

W ostatnich miesiącach zanotowano więcej zachorowań na te dwie choroby, zwłaszcza rekordową liczbę przypadków odry. Od początku tego roku stwierdzono ich około 2400, czyli znacznie więcej niż w minionych latach.

Jak powiedział premier, brak odpowiednich kroków na rzecz promocji szczepień w ostatnich latach doprowadził do "szerzenia się teorii antynaukowych i obniżenia poziomu ochrony". Tak określił pojawiające się opinie na temat rzekomej szkodliwości szczepień.

"To nie jest sytuacja kryzysowa, ale jest zaniepokojenie, na które rząd zamierza zareagować" - oznajmił Paolo Gentiloni.