Włochy: Runęła część średniowiecznych murów

Runęła część murów otaczających średniowieczne toskańskie miasto San Gimignano we Włoszech. Jak podały miejscowe władze, nikt nie ucierpiał.

Zdjęcie San Gimignano, zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

Gubernator Toskanii Enrico Rossi potraktował zdarzenie bardzo poważnie i skierował na miejsce służby, które mają ocenić stopień zniszczenia murów. Włoski minister kultury przeznaczył 300 tysięcy euro na naprawę uszkodzeń.



San Gimignano jest nazywane "miastem wież", czy "średniowiecznym Manhattanem"- znajduje się w nim kilkanaście kwadratowych wież obronnych budowanych od XIII do XV wieku. Świadczyły one o zamożności miasta. Są widoczne z dużej odległości. Swój rozkwit San Giminiano przeżywało pod koniec epoki średniowiecza, dzięki położeniu na szlaku handlowym pomiędzy Sieną a Florencją.



Historyczne centrum znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.



Dziś Giminiano jest jedną z najbardziej znanych i popularnych atrakcji Toskanii, co roku odwiedzają je tysiące turystów z całego świata.



Niedaleko znajduje się inne stare, dobrze zachowane średniowieczne miasto - Volterra.