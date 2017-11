Włochy: Silvio Berlusconi wskazał swojego kandydata

Były premier Włoch, lider Forza Italia Silvio Berlusconi zaproponował w niedzielę kandydaturę generała karabinierów Leonardo Gallitellego na stanowisko szefa rządu po wyborach. Wyjaśnił, że generał mógłby być kandydatem, gdyby on sam nie mógł startować.

Zdjęcie Silvio Berlusconi i Leonardo Gallitelli /AFP

81-letni Berlusconi, były trzykrotny premier czeka na orzeczenie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w odpowiedzi na jego skargę złożoną na wydany mu we Włoszech sześcioletni zakaz startu w wyborach (a więc do 2019 r.), jako osobie prawomocnie skazanej. Zakaz ten to konsekwencja wyroku czterech lat więzienia, skróconego do roku na mocy amnestii, za oszustwa podatkowe w jego telewizji Mediaset.

Polityk zaskarżył tę decyzję, argumentując, że wyrok dotyczył wydarzeń z lat 90., zaś ustawa została uchwalona w 2012 roku, a zatem jego zdaniem nie może działać wstecz.

Były premier, który w niedzielę wieczorem był gościem programu w telewizji RAI, przyznał, że wciąż myśli o sobie jako możliwym kandydacie na premiera w perspektywie wyborów w przyszłym roku.

Zastrzegł zarazem, że jeśli wyrok Trybunału w Strasburgu nie zostanie wydany na czas i nie będzie wyjaśniona kwestia jego startu w wyborach, to kandydatem jego centroprawicowej partii na szefa rządu mógłby być generał Leonardo Gallitelli. Przedstawił go jako "jednego z najlepszych dowódców karabinierów" i "człowieka odnoszącego sukcesy".

"To ktoś, kto nie wywodzi się z polityki, kto może być postrzegany jako gwarant" - dodał Berlusconi.

Nazwisko 69-letniego generała karabinierów jako kandydata pojawiło się po raz pierwszy.

Wcześniej z Forza Italia dały się słyszeć głosy, że Berlusconi chciałby, aby kandydował jeden z założycieli tej partii, obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Szef PE wykluczył jednak taką możliwość.

Z Rzymu Sylwia Wysocka