Włochy: Trzyosobowa rodzina wpadła do krateru

Trzy osoby zmarły po upadku do krateru wulkanicznego - informuje "The Independent". Do wypadku doszło w Pozuolli we Włoszech. Według doniesień, jako pierwszy w przepaść wpadł 11-letni chłopiec. Jego 42-letnia matka i 45-letni ojciec, próbowali uratować dziecko, przez co również stracili życie.

Zdjęcie włoska policja /Fabrizio Villa /East News

Nie jest jasne, czy przyczyną śmierci rodziny było osunięcie się stopionej lawy czy zatrucie gazem. Drugiemu synowi pary, 7-letniemu chłopcu, udało się uniknąć niebezpieczeństwa.

Lokalne media donoszą, że 11-latek przekroczył zabezpieczającą krater barierkę.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, rodziny nie udało się uratować. Według danych, tragicznie zmarli pochodzili z Turynu w północnych Włoszech.

Krater położony jest na Polach Flegrejskich, rozległym terenie pełnym starożytnych kraterów wulkanicznych, który odwiedzany jest przez licznych turystów. Tereny nagrzewają się do wysokiej temperatury zaledwie kilkanaście centymetrów pod powierzchnią ziemi.

Solfatara jest nieaktywnym wulkanem, który nadal emituje parę wodną i związki siarki.

Krater powstał około 4000 lat temu, wybuchł w 1198 roku. Według mitologii rzymskiej, był miejscem zamieszkania boga Wulkana.