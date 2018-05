Włochy: W wyniku grypy zmarło 160 osób

160 osób zmarło we Włoszech w minionych miesiącach w rezultacie powikłań po grypie - ogłosił we wtorek krajowy Instytut Zdrowia, podsumowując zakończony sezon grypowy 2017-2018. W tym czasie zachorowało 8,7 miliona ludzi, co jest rekordem ostatnich lat.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Yuriy Klochan /123RF/PICSEL

"To była największa epidemia grypy w ostatnich 15 latach" - powiedział epidemiolog Gianni Rezza z Instytutu Zdrowia.

Reklama

W zaprezentowanym podsumowaniu eksperci podali, że zanotowano łącznie 744 ciężkie przypadki, wymagające hospitalizacji. Było wśród nich 15 kobiet w ciąży; dwie zmarły.

Dla porównania w poprzednim sezonie zachorowało 5,4 mln osób, a 53 zmarły. Liczba ciężkich przypadków wyniosła przed rokiem 219.

Łączna liczba zachorowań podczas zakończonego w kwietniu sezonu grypowego była wyższa niż przedstawiane prognozy, według których spodziewano się 7,5-8 milionów chorych.