Wojska USA w Korei Płd. nie otrzymały nowych dyrektyw

Rzeczniczka wojsk USA w Korei Południowej oświadczyła, że nie otrzymały one żadnych dyrektyw w sprawie wstrzymania wspólnych ćwiczeń z wojskami południowokoreańskimi, co zapowiedział we wtorek prezydent Donald Trump.

Zdjęcie Szczyt w Singapurze /PAP/EPA

"USFK (Siły USA w Korei) nie otrzymały żadnych zaktualizowanych dyrektyw dotyczących przeprowadzania lub zaprzestania ćwiczeń szkoleniowych - w tym zbliżających się ćwiczeń Ulchi Fredom Guardian" - napisała w komunikacie rzeczniczka USFK, podpułkownik Jennifer Lovett.

"Wraz z naszymi partnerami z Republiki Korei będziemy kontynuować pełnienie naszej służby na obecnych zasadach do czasu otrzymania zaktualizowanych dyrektyw z ministerstwa obrony i/lub INDOPACOM (dowództwa sił USA w regionie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku)" - dodała.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Singapurze Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wstrzymają "bardzo prowokacyjne" i kosztowne wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, by ułatwić rokowania z Pjongjangiem w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

"Gry wojenne są bardzo kosztowne, płacimy za nie w większości my. Uważam, że skoro toczą się negocjacje, byłoby niestosowne prowadzić gry wojenne" - wyjaśnił prezydent USA.