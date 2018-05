Wojsko izraelskie wkroczyło do palestyńskiego obozu dla uchodźców

Wojska izraelskie wkroczyły do palestyńskiego obozu dla uchodźców w Ramallah na Zachodnim Brzegu. Palestyńskie ministerstwo zdrowia relacjonuje, że doszło tam do zamieszek, a izraelscy żołnierze strzelali do mieszkańców obozu i rozpylili w ich kierunku gaz łzawiący. 13 Palestyńczyków zostało rannych.

Zdjęcie Ramallah. Palestyńczycy uciekają przed gazem łzawiącym /AFP

Według izraelskich mediów, wojskowi szukali sprawców czwartkowego ataku na izraelskiego żołnierza, w wyniku którego poszkodowany zmarł. Jak twierdzą mieszkańcy obozu, dokonano wielu zatrzymań. Wśród zatrzymanych nie było jednak osób odpowiedzialnych za atak.

Obóz Amari znajduje się w Autonomii Palestyńskiej, na obszarze znajdującym się teoretycznie pod kontrolą rządu palestyńskiego.

Tego typu ataki nie są nowością. Izrael przeprowadza je regularnie w celu wychwytywania osób, którym zarzuca się bojową działalność przeciwko Izraelowi. W Amari mieszka około sześciu tysięcy Palestyńczyków. Obóz jest częstym punktem zapalnym w konflikcie izraelsko-palestyńskim.