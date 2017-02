Wszczęto śledztwo przeciwko podejrzanym o planowanie zamachu we Francji

We Francji wszczęto formalne śledztwo przeciwko dwóm mężczyznom zatrzymanym w związku z podejrzeniem, że chcieli wyjechać do Syrii, bądź że planowali ataki we Francji - informuje Reuters, powołując się na francuskie źródło sądowe.

Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek, wraz z jeszcze jedną osobą, przez funkcjonariuszy francuskich służb specjalnych w Clermont-Ferrand i w Marsylii oraz w rejonie Paryża.

Według źródła, na które powołuje się Reuters, dwóm zatrzymanym grożą zarzuty uczestnictwa w przestępczej zmowie w celu dokonania zamachu terrorystycznego oraz zarzut posiadania broni. Trzecia z zatrzymanych osób została zwolniona.

Francuskie źródło sądowe poinformowało, że możliwy jest związek między zatrzymanymi mężczyznami a czterema osobami, które aresztowano 10 lutego w Montpellier w związku z podejrzeniem planowania ataku we Francji.