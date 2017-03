Wybory w Holandii 2017. Kim jest Mark Rutte? [sylwetka]

15 marca Holendrzy głosują w wyborach do parlamentu. Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji, której przewodzi obecny szef rządu, w sondażach zajmowała ostatnio drugie miejsce, lecz na tydzień przed wyborami wyprzedziła ugrupowanie kontrowersyjnego Geerta Wildersa. Czy dotychczasowemu premierowi Markowi Rutte uda się utrzymać stanowisko?

Mark Rutte, urzędujący premier Holandii

Mark Rutte urodził się 14 lutego 1967 r. w Hadze. Od 2006r. jest liderem Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), w młodości był przewodniczącym młodzieżowej formacji VVD. Od 2010 roku piastuje urząd premiera Holandii.

W 2002 r. został mianowany sekretarzem spraw społecznych i pracy w gabinecie ówczesnego premiera Jana Petera Balkenende. Po raz pierwszy do Tweede Kamer (niższej izby holenderskiego parlamentu) został wybrany w 2003 r., a od 2004 r. pełnił funkcję sekretarza stanu ds. szkolnictwa wyższego i nauki. W 2006 r. na zjeździe partii został wybrany na jej przewodniczącego. Po wyborach w 2010 r. jako lider zwycięskiego ugrupowania został premierem.

Za rządów koalicji Ruttego Holandia poprawiła swoją sytuację gospodarczą po kryzysie, który przeszedł przez Europę. Ponadto dążył on do tego, by ograniczyć wydatki budżetowe, a także wprowadzić zakaz noszenia burek, czyli chust zasłaniających kobiece twarze, w niektórych miejscach publicznych.

W styczniu premier opublikował list "do wszystkich Holendrów", w którym nawoływał do "obrony wartości" przed tymi, którzy nie chcą się zintegrować i krytykują holenderskie zwyczaje. Zaapelował, by ci "zachowywali się normalnie albo wyjechali".



Premier Holandii kończy swoją kadencję w okresie zaostrzonych stosunków z Turcją. Po tym jak turecka minister do spraw rodziny i polityki społecznej została odesłana z Holandii, a samolot z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu na pokładzie nie dostał zgody na lądowanie na liniii Holandia-Turcja doszło do ostrego spięcia dyplomatycznego. Rutte powiedział, że Holendrzy nie przeproszą tureckiego rządu.

Według sondaży partia urzędującego premiera może liczyć na około 22-26 mandatów i utrzymuje się na drugim miejscu za partią Geerta Wildersa. Jeżeli Partia Wolności wygra wybory, mało prawdopodobne jest, aby któreś z większych ugrupowań chciało stworzyć z nią koalicję, co może skomplikować sytuację powyborczą.



Wybory w Europie w 2017 roku

