Wybory w Niemczech. Zacięta walka o trzecie miejsce

Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech partia CDU utrzymuje przewagę nad SPD. Obie największe niemieckie partie w ostatnich dniach straciły po dwa punkty procentowe. O trzecie miejsce rywalizują ze sobą eurosceptyczna AfD, liberałowie z FDP, zieloni oraz niemiecka lewica.

Zdjęcie Kanclerz Merkel podczas spotkania z wyborcami /AFP

Z opublikowanych kilku sondaży wynika, że gdyby wybory odbywały się dzisiaj, to na CDU chce głosować 36 proc. wyborców, a na SPD 22 proc.



Na trzecie miejsce wysunęła się eurosceptyczna AfD z poparciem 11-12 procentowym. Liberałowie, zieloni oraz lewica cieszą się poparciem na poziomie 7-9 procent.



52 proc. Niemców uważa, że Angela Merkel będzie dobrym kanclerzem, takiego samego zdania o Martinie Schulzu jest tylko 32 proc. respondentów. Z dzisiejszych sondaży wynika, że krajem po wyborach najprawdopodobniej nadal będzie rządzić wielka koalicja CDU/CSU i SPD. A najsilniejszą partię opozycyjną zostanie Alternatywa dla Niemiec.



Wybory do Bundestagu odbędą się w przyszłą niedzielę 24 września. Lokale wyborcze będą otwarte od 8-ej do 18-ej. Głosy listowne muszą być dostarczone lub zostać wysłane pocztą do godziny 18-ej 22-go września.



Federalna Komisja Wyborcza w Wiesbaden dopuściła do startu w wyborach w tym roku 42 partii politycznych, ugrupowań oraz stowarzyszeń.