Wybory w Rosji. Dochodzi do fałszerstw?

​W Rosji trwają wybory prezydenckie. Przebieg głosowania monitorują obserwatorzy lokalni i zagraniczni. Z ich relacji wynika, że w wielu regionach Federacji Rosyjskiej łamana jest ordynacja i dochodzi do prób sfałszowania wyników wyborów.

Zdjęcie Jeden z lokali wyborczych /AFP

Portal "Mediazona" poinformował, że w Krasnodarze i Niżnym Nowogrodzie wyborcy są zmuszani do udziału w głosowaniu. Część z nich została zobowiązana przez pracodawców do sfotografowania swojej karty do głosowania.

"To nie są demokratyczne wybory, ale nasza obecność sprawia, że Rosjanie czują się odważniejsi" - powiedział Polskiemu Radiu francuski deputowany Frederic Petit, który pracuje w misji monitoringowej OBWE.

"To nie wybory, ale takie referendum popularności władz" - stwierdził francuski polityk.

Według organizacji "Gołos" obserwującej przebieg głosowania, w wielu miastach w tym w Moskwie i Sankt Petersburgu organizowane są tak zwane "karuzele wyborcze" z udziałem pracowników miejscowych zakładów i studentów lokalnych uczelni.