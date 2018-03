Wybory we Włoszech. Wyniki sondażowe

Blok siły centroprawicy wygrał wybory parlamentarne we Włoszech - wynika z exit polls, podanych po zamknięciu lokali wyborczych w niedzielę o godzinie 23. Koalicja ta ma pierwsze miejsce w obu izbach parlamentu i otrzymała około 35 procent głosów.

Pierwszym pojedynczym ugrupowaniem jest antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd z poparciem około 30 procent.

Dotychczas rządząca Partia Demokratyczna zebrała nieco ponad 20 proc..



W skład centroprawicowego bloku, którego liderem jest Silvio Berlusconi, wchodzą Forza Italia (partia kontrowersyjnego polityka),a także skrajnie prawicowa Liga Północna z Matteo Salvinim na czele i Bracia Włoch, południowy odpowiednik Ligi Północnej.



Frekwencja w wyborach wyniosła według wstępnych danych 72 procent.

Obywatele Włoch wybierali w niedzielę 630 deputowanych i 315 senatorów w 61 tys. lokali wyborczych, które były otwarte do godz. 23.

Uprawnionych do wyboru członków Izby Deputowanych jest ponad 46 mln osób, a do Senatu - prawie 43 mln. Różnica ta wynika z tego, że prawo do wyboru senatorów uzyskuje się w wieku 25 lat.