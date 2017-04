Wybuchy na trasie autokaru piłkarzy Borussii Dortmund

Na trasie autokaru wiozącego piłkarzy Borussii Dortmund eksplodowały trzy ładunki wybuchowe, w tym jeden tuż przy autokarze - podaje AFP. Jeden z zawodników został przewieziony do szpitala.

Zdjęcie Eksplozja przed autokarem BVB /Twitter

W wyniku zdarzenia ranny został 26-letni Hiszpan Marc Bartra. Według informacji "Bilda" hiszpański obrońca ma poranioną rękę.

Klub z Dortmundu poinformował na Twitterze, że pozostali zawodnicy są bezpieczni.

Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym wieczorem, kiedy piłkarze jechali na mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów z AS Monaco.

"Autokar wyruszył spod hotelu w drogę na stadion, w pewnym momencie doszło do trzech eksplozji" - podaje rzecznik miejscowej policji Gunnar Wortmann.

Ładunki podłożono na trasie przejazdu autokaru - dwa w krzakach i jeden w zaparkowanym samochodzie. W chwili eksplozji piłkarze znajdowali się ok. 10 km od stadionu.

Spotkanie z AS Monaco zostało przełożone. Mecz odbędzie się jutro (godz. 18.45).