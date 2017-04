Wybuchy na trasie autokaru piłkarzy Borussii Dortmund. Ustalenia policji

Eksplozje ładunków wybuchowych w pobliżu autokaru Borussii Dortmund były "celowym atakiem na drużynę BVB" - poinformował szef policji w Dortmundzie Gregor Lange. Jeden z zawodników został poważnie ranny i trafił do szpitala. Przedstawicielka prokuratury Sandra Luecke ujawniła, że w pobliżu miejsca, gdzie ukryte były ładunki, znaleziono pismo, którego autorzy przejmują odpowiedzialność za atak.

Zdjęcie Służby na miejscu zdarzenia /PAP/EPA

Na zorganizowanej wieczorem w Dortmundzie konferencji prasowej Lange podkreślił, że policja nie wyklucza żadnego motywu sprawców, także "tego najgorszego", nie precyzując, o co chodzi.

Szef policji powtórzył wcześniejszą opinię, że podłożone ładunki wybuchowe "miały swoją siłę rażenia" i "należy je traktować poważnie".

Uczestnicząca w konferencji przedstawicielka prokuratury Sandra Luecke ujawniła, że w pobliżu miejsca, gdzie ukryte były ładunki, znaleziono pismo, którego autorzy przejmują odpowiedzialność za atak. Pytana przez dziennikarzy o treść listu i język, w którym został napisany, odmówiła podania szczegółów, zasłaniając się dobrem śledztwa.



Postępowanie prokuratury

- Prokuratura wdrożyła postępowanie w związku z podejrzeniem o próbę zabójstwa - powiedziała Luecke.

Z wypowiedzi przedstawicieli policji wynika, że zawodnik Borussii Marco Bartra odniósł poważniejsze obrażenia niż początkowo przyjmowano. W pierwszych komunikatach była mowa o lekkim urazie ręki. Przedstawiciel policji powiedział dziennikarzom, że stan piłkarza "został wieczorem skorygowany z lekko rannego na ciężko rannego". Bartra doznał złamania kości promieniowej i był operowany.

Szef policji w Dortmundzie Lange dodał, że oprócz trzech ładunków, które eksplodowały przy drodze, którą jechali autokarem zawodnicy BVB na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco, znaleziono jeszcze jeden przedmiot, który nie wybuchł. Nie miał zapalnika, jest obecnie sprawdzany przez specjalistów.



Klub nie jest szantażowany

Rzecznik BVB, pytany, czy klub nie jest szantażowany - zaprzeczył. "Pierwszy raz słyszę" - powiedział Sascha Fligge.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 19.15, kiedy piłkarze jechali na mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów z AS Monaco.

- Autokar wyruszył spod hotelu w drogę na stadion, w pewnym momencie doszło do trzech eksplozji - podał rzecznik miejscowej policji Gunnar Wortmann.

Ładunki podłożono w krzakach na trasie przejazdu autokaru. W chwili eksplozji piłkarze znajdowali się ok. 10 km od stadionu. W pojeździe zostały wybite dwie szyby.

Relacja bramkarza Borussii

Bramkarz Borussii Dortmund Roman Buerki powiedział po serii eksplozji, które uszkodziły klubowy autokar, że piłkarze przez chwilę nie wiedzieli, co się dzieje. "Wszyscy byliśmy w szoku" - relacjonował. Drużyna BVB była w drodze na mecz z Monaco w Lidze Mistrzów.

"O 19.15 wyjechaliśmy z hotelu. Gdy z małej uliczki wjechaliśmy na główną, nagle usłyszeliśmy głośny wybuch. Siedziałem w ostatnim rzędzie, niedaleko Marca Bartry. On oberwał najbardziej, gdy tylna szyba się po prostu rozsypała. Po wybuchu wszyscy patrzyliśmy na siebie w szoku i ci, co mogli, położyli się na podłogę. Nie wiedzieliśmy, czy to koniec, czy stanie się coś jeszcze. Policja była bardzo szybko na miejscu. Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt w takich chwilach nie myśli o rozegraniu meczu piłkarskiego" - relacjonował Buerki.

Reakcje niemieckich polityków

Niemieccy politycy w pierwszych reakcjach na eksplozję w pobliżu autokaru z zawodnikami Borussii Dortmund jadącymi na mecz Ligi Mistrzów wyrazili poparcie dla piłkarzy. Rzecznik rządu Steffen Seibert napisał we wtorek na Twitterze, że tego wieczoru wszyscy wspierają BVB. Życzył również zdrowia zranionemu piłkarzowi Markowi Bartrze.

Z kolei minister sprawiedliwości Niemiec Heiko Maas oświadczył, że wiadomość o podłożeniu ładunków zszokowała go. "Nasze myśli są przy BVB. You'll never walk alone" - napisał polityk SPD.