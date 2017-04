Wyjątkowe odkrycie w Grecji. Grób wojownika z epoki mykeńskiej

W miejscowości Maraton - szczególnie ważnej dla starożytnych Aten - odkopano grób wojownika z wczesnej epoki mykeńskiej. Prace badawcze na temat wykopaliska zostaną zaprezentowane na sympozjum naukowym na Uniwersytecie Ateńskim, które rozpoczyna się dziś.

Zdjęcie Attiki, pomnik pierwszego w historii maratończyka; zdj. ilustracyjne /Yannis Kontos /East News

Grób pochodzi z około 1600 r. p. n. e. Starożytny wojownik został w nim pochowany wraz z mieczem, nożem, włócznią i strzałami.



Reklama

Prawie tysiąc lat później grobowiec został odkryty przez mieszkańców Maratonu. Pozostawili oni w nim broń, a starannie zebrane kości umieścili w sanktuarium, które wybudowali ponad grobem. Prawdopodobnie sądzili, że szkielet należy do mitycznego bohatera.



Budowla została zniszczona podczas wielkiej bitwy w tamtej okolicy, zapewne przez perskie wojska. Odkrycie to podkreśla, jak ważnym miejscem pamięci dla starożytnych Aten jest Maraton, gdzie w 489 r. p. n. e. Grecy zwyciężyli Persów. To po tej bitwie według legendy został wysłany do Aten posłaniec, który po obwieszczeniu zwycięstwa padł z wycieńczenia. Potem dotarła także biegiem większość ateńskiego wojska. Na pamiątkę tego wydarzenia rozgrywany jest słynny bieg maratoński.



Prace archeologiczne w Maratonie trwały od 2014 roku. W ubiegłym roku odkryto grobowiec.