Wypadek busa. Zginęli niemieccy turyści

Tragiczny wypadek busa w południowej części Peru - zginęło dwoje niemieckich turystów. Rannych jest 12 osób - 10 Niemców, peruwiański kierowca i jeszcze jeden obywatel Peru.

Do tragedii doszło na wąskiej, krętej drodze w Andach na trasie z Arequipy do popularnego wśród turystów miasta Chivay. Pojazd spadł do wąwozu, 20 metrów w dół.



Według ostatnich dostępnych danych, w 2016 roku w wypadkach na peruwiańskich drogach zginęło prawie 2700 osób. Zdarzenie w rejonie Chivay było jedną z trzech katastrof z udziałem autokarów tego samego dnia. W tym samym rejonie 11 osób zginęło gdy autokar spadł w przepaść o głębokości 200 metrów, a w położonej na północy kraju prowincji La Libertad 7 osób zginęło gdy autobus spadł do wąwozu.



W styczniu i lutym tego roku w dwóch podobnych wypadkach autokarów w Peru zginęło łącznie 97 osób.