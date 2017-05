Wypadek na Times Square. Sprawca chciał "zabić ich wszystkich"

26-letni były wojskowy Richard Rojas, który w czwartek wjechał w grupę ludzi na Times Square w Nowym Jorku, powiedział, że chciał "zabić ich wszystkich" - ujawniła w piątek prokuratura. Nowojorska policja dodała, że trzy osoby wciąż są w stanie krytycznym.

Zdjęcie Auto wjechało w tłum na Times Square /PAP/EPA

Na Times Square zginęła 18-letnia kobieta, a 22 osoby odniosły obrażenia. Rojas stanął w piątek przed sądem.

Reklama

Prokuratura podkreśla, że Rojas, którego oskarżono o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, rozmyślnie wjechał w ludzi na chodniku. Prokuratorzy ujawnili, że po aresztowaniu Rojas powiedział policji, iż chciał "zabić ich wszystkich". Twierdził też, że powiedział policjantom, iż powinni byli go zastrzelić, żeby go powstrzymać oraz że palił marihuanę "zaprawioną" PCP (fencyklidyną) - informuje Associated Press.

Nowojorska policja poinformowała w piątek, że trzy z osób potrąconych samochodem przez Rojasa są wciąż w stanie krytycznym, a stan jednej jest skrajnie krytyczny.

Według policji wyniki testów na obecność narkotyków w organizmie Rojasa są oczekiwane za kilka dni.

Times Square jest nowojorską atrakcją turystyczną; codziennie przechodzą tamtędy setki tysięcy ludzi - przypomina Reuters. Specjalne bariery mają chronić pieszych, ale nie są one jeszcze szczelne i w wielu miejscach samochody mogą nadal wjechać na chodniki lub skwery.