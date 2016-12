Wypił płyn do szyb. Kolejny zgon w Rosji

Kolejny zgon w Rosji z powodu picia alkoholu metylowego. Tym razem śmiertelnie zatruł się 53-letni mieszkaniec miasta Niżnij Łomow w obwodzie penzeńskim.

Żona zmarłego poinformowała, że w środę pił on tak zwaną "niezamarzajkę", czyli płyn do mycia szyb samochodowych. Potem wypił wino gazowane i wodę kolońską. Dziś nad ranem poczuł się źle i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Na razie nie wiadomo, który płyn okazał się śmiertelny.

W Rosji co pewien czas pojawiają się informacje o przypadkach zatrucia płynami zawierającymi różne alkohole, nie zawsze przeznaczone do spożycia. Dwa tygodnie temu doszło do masowego zatrucia w Irkucku na Syberii. Tam po wypiciu płynu do kąpieli, który zawierał trujący alkohol metylowy, zmarło 77 osób.