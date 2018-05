Wysłannicy papieża wrócą do Chile w sprawie skandalu pedofilii

Specjalni wysłannicy papieża Franciszka, m.in. arcybiskup Charles Scicluna, powrócą do Chile, którego Kościół pogrążony jest w skandalu pedofilii - podał Watykan w czwartek, w przeddzień kolejnych spotkań papieża z ofiarami wykorzystywania.

Zdjęcie Papież Franciszek /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

"W celu dokonania postępu na drodze naprawiania krzywd i leczenia ofiar wykorzystywania w najbliższych dniach do Chile udadzą się ponownie arcybiskup Charles Scicluna i ksiądz Jordi Bertomeu" z Kongregacji Nauki Wiary - wyjaśnił rzecznik Watykanu Greg Burke. Dodał, że celem tej następnej misji papieskich wysłanników jest diecezja Osorno. To jej ordynariusz, biskup Juan Barros oskarżany jest o to, że tuszował czyny pedofilii księdza Fernando Karadimy, ukaranego przez władze kościelne.

Ponadto dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej zapowiedział, że papież wystosuje osobisty list do Konferencji Episkopatu Chile, który będzie skierowany do wszystkich wiernych w tym kraju.

Od piątku do niedzieli w watykańskim Domu świętej Marty, gdzie mieszka Franciszek, będzie przebywała na jego zaproszenie kolejna grupa chilijskich ofiar wykorzystywania. To pięciu księży wraz z towarzyszącymi osobami świeckimi i duchownymi, które udzielają im wsparcia. Przez cały weekend papież będzie spotykał się z ofiarami. Pod koniec kwietnia rozmawiał w Watykanie z trzema mężczyznami, którzy jako nastolatkowie byli wykorzystywani przez Karadimę.

Wezwani niedawno przez papieża do Watykanu wszyscy biskupi z Chile złożyli na jego ręce rezygnację z pełnionych urzędów.

Arcybiskup Scicluna, który po poprzedniej wizytacji w Chile sporządził raport dla Franciszka, ma największe w hierarchii kościelnej doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach pedofilii. Przez lata piastował funkcję odpowiednika prokuratora w Kongregacji Nauki Wiary.

Z Rzymu Sylwia Wysocka