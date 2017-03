Wytyczne UE w sprawie Brexitu. Rzecznik Theresy May zabrał głos

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May oświadczył w piątek, że przedstawione przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to "wersja robocza".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ANDY RAIN /PAP/EPA

"Czekamy na moment rozpoczęcia negocjacji po formalnym przyjęciu tych wytycznych przez 27 państw członkowskich" - podkreślił rzecznik.

Reklama

Jak dodał, "jest jasne, że obie strony chcą podejść do tych rozmów w sposób konstruktywny i, jak powiedziała premier, chcą zapewnić głębokie i specjalne partnerstwo pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską".

Przemawiając podczas szczytu Europejskiej Partii Ludowej na Malcie, Tusk zaznaczył w piątek, że "Wielka Brytania musi respektować wszelkie zobowiązania prawne i budżetowe wobec UE".

Zgodnie z projektem wytycznych do negocjacji z W. Brytanią, rozesłanym w piątek do europejskich stolic, w pierwszej kolejności odbędą się rozmowy dotyczące opuszczenia Wspólnoty, a w szczególności kwestii brytyjskich wpłat do unijnego budżetu oraz praw migrantów do i z W. Brytanii.

Tusk oznajmił, że dopiero po rozstrzygnięciu tych kwestii UE będzie skłonna przystąpić do rozmów o przyszłej umowie handlowej. "Musi być jasne, że to UE, jako 27 państw członkowskich, oceni, czy został osiągnięty wystarczający postęp. Prawdopodobnie stanie się to jesienią, a przynajmniej taką mam nadzieję" - powiedział szef Rady Europejskiej.

W środę May rozpoczęła formalny proces wyjścia W. Brytanii z Unii Europejskiej, który powinien zakończyć się do 29 marca 2019 roku.

Z Londynu Jakub Krupa