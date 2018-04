Zabójca czterech osób w restauracji w Nashville zatrzymany

Policja w Nashville poinformowała w poniedziałek na Twitterze, że zatrzymała i przesłuchuje 29-letniego Travisa Reinkinga, który w nocy z soboty na niedzielę zastrzelił cztery osoby w barze z goframi sieci Waffle House w miejscowości Antioch.

Zdjęcie Policja w trakcie zatrzymania Travisa Reinkinga /Jason Davis /AFP

Sprawca, uzbrojony w półautomatyczny karabin AR-15, wtargnął do baru i zaczął strzelać do gości. Gdy jeden z klientów, 29-letni James Shaw Jr. odebrał mu broń, napastnik ubrany jedynie w zieloną marynarkę zrzucił ją i nagi uciekł w kierunku pobliskiego lasu. Według policji w marynarce były dwa magazynki z nabojami pasującymi do użytej przez niego broni.

Reinking, pracownik budowlany, zastrzelił dwie osoby w barze i dwie na zewnątrz. Shaw Jr. został draśnięty kulą, dwie inne osoby zostały ciężej ranne i przebywają w stanie stabilnym w szpitalu.

Policja w Nashville, stolicy stanu Tennessee poinformowała, że mężczyzna przechodzący obok baru znalazł pustą torbę do laptopa, która naprowadziła śledczych na sprawcę. Okazało się, że Reinking cierpi na zaburzenia psychiczne.

Rzecznik policji Don Aaron pytany, czy incydent miał podłoże rasistowskie, gdyż wszystkie ofiary były czarnoskóre, odpowiedział, że nie wie. Dodał, że Reinking w ubiegłym tygodniu ukradł u dilera samochodowego w sąsiednim hrabstwie auto BMW; zostało ono znalezione przed budynkiem, w którym mieszkał. Przed strzelaniną policja nie znała złodzieja samochodu, lecz później znalazła breloczek samochodowy w jego mieszkaniu.

W rodzinnym mieście Reinkinga w hrabstwie Tazewell w stanie Illinois policja opublikowała raporty na jego temat z ostatnich kilku lat. Okazało się, że wielokrotnie składał na posterunkach doniesienia o tym, że ktoś go śledzi. W lipcu 2017 roku został aresztowany, gdy usiłował dostać się do Białego Domu. Policja cofnęła mu wtedy pozwolenie na broń. Jego ojciec obiecał policji, że zamknie pod kluczem broń należącą do syna, w tym karabin AR-15 użyty później w strzelaninie w Waffle House. Jednak okazało się, że ojciec ustąpił i oddał synowi broń.

Policja poinformowała w poniedziałek, że nie doliczyła się jednej z czterech sztuk broni, którymi dysponował Reinking.