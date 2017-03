Zabójstwo Kim Dzong Nama: Podejrzany twierdzi, że padł ofiarą spisku

Podejrzany w sprawie o zabójstwo przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej obywatel tego kraju opuścił Malezję. Mężczyzna uważa, że padł ofiarą spisku zorganizowanego przez malezyjskie władze.

Zdjęcie Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa Kim Dzong Nama /AFP

Ri Jong Chol przebywał w malezyjskim areszcie podejrzewany o udział w organizacji zabójstwa Kim Dzong Nama. Malezyjskie władze ze względu na brak dowodów, musiały go jednak uwolnić i zezwolić na opuszczenie kraju. Formalnie mężczyzna został deportowany i przebywa obecnie na terenie północnokoreańskiej placówki w Pekinie.



Po przylocie do stolicy Chin oświadczył, że padł ofiarą spisku malezyjskich władz, wymierzonego w Koreę Północną. Dodał, że w dniu morderstwa nie było go na lotnisku w Kuala Lumpur, gdzie dokonano zamachu na życie Kim Dzong Nama.



Zabójstwo przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej znacznie pogorszyło relacje Kuala Lumpur i Pjongjangu. Korea Północna żąda wydania ciała Kim Dzong Nama. Władze Malezji prowadzą zakrojone na szeroką skalę śledztwo w sprawie zabójstwa, w którym wydano międzynarodowe listy gończe za 4 obywatelami Korei Północnej.