Zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych

Za Oceanem dojdzie dziś do całkowitego zaćmienia słońca. Zjawisko to będzie można obserwować w pasie o szerokości około 100 kilometrów przechodzącym przez całe Stany Zjednoczone. Obejrzy je miliony Amerykanów.

Zdjęcie Zaćmienie można oglądać przez specjalne okulary; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

To będzie pierwsze zaćmienie słońca w USA od 1979 roku. Jako pierwsi przeżyją je mieszkańcy Lincoln City w Stanie Oregon. Następnie to niecodzienne zjawisko będzie przez półtorej godziny przemieszczać się przez 14 stanów w kierunku wschodniego wybrzeża USA. Najdłużej księżyc będzie przesłaniał słońce w stanie Illinois - przez 2 minuty 44 sekundy.



Już od soboty miliony Amerykanów kierowały się w stronę pasa całkowitego zaćmienia o długości 4200 kilometrów. Na wielu autostradach utworzyły się wielogodzinne korki. Dziś tłok na drogach ma być największy w historii. Motele i hotele, które normalnie kosztują do stu dolarów, podniosły ceny do pięciuset i więcej. Wiele parków i terenów zielonych zamieniono w rozległe pola namiotowe na których koczują tysiące Amerykanów. Specjalne okulary przez które można obserwować słońce podczas częściowego zaćmienia by nie uszkodzić wzroku, są wszędzie wyprzedane.

Będą transmitować zaćmienie

Zaćmienie nie będzie widoczne z terenów Polski. Można je będzie jednak obejrzeć dzięki licznym, internetowym transmisjom na żywo.

Można skorzystać m.in. ze strony internetowej NASA, która pod adresem https://www.nasa.gov/eclipselive będzie pokazywać aż dziesięć transmisji, w tym m.in. z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), kosmicznych obserwatoriów, a nawet z balonów stratosferycznych. NASA spodziewa się widowni od 100 milionów do nawet pół miliarda osób z całego świata. Na wszelki wypadek będzie działać też zapasowa strona http://eclipse.stream.live.