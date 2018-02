​Zagadka "krzyczącej mumii" rozwiązana

Naukowcy odkryli, kim był zmumifikowany mężczyzna pochowany w egipskim kompleksie grobowcowym w Deir El-Bahari. "Krzycząca mumia", bo tak go nazwano, to książę Pentewere, syn faraona Ramzesa III.

Zdjęcie "Krzycząca mumia" /KHALED DESOUKI /AFP

Naukowcy od dawna próbowali rozwiązać zagadkę tajemniczej "krzyczącej mumii" - pisze "Independent".

Analiza szczątków wykazała, że ciało należy do księcia Pentewere, syna faraona Ramzesa III, który miał być powieszony za zdradę.

Jak czytamy, książę nie był zmumifikowany jak pozostali członkowie rodziny królewskiej. Zwykle zwłoki, po uprzednim usunięciu narządów i balsamowaniu, były owijane w delikatne płótno. W przypadku księcia, ciało pozostawiono do "wyschnięcia" i owinięto w owczą skórę.

Naukowcy, po przeanalizowaniu śladów, stwierdzili, że mumia to książę, który dopuścił się zdrady wobec faraona. Do dziś nie ma dowodów, że spisek się powiódł. Przekłady historyczne mówią o schwytaniu spiskowców. Analiza szczątków faraona rzuca jednak nowe światło na historię. Tomografia przeprowadzona w 2012 roku wykazała, że Ramzes III najprawdopodobniej zmarł po przecięciu gardła, co sugeruje, że spisek mógł zakończyć się powodzeniem.