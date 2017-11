Zaginął argentyński okręt podwodny. Na pokładzie 44 osoby

Zaginął okręt podwodny z 44-osobową załogą na pokładzie - informują zagraniczne media, powołując się na doniesienia Ministerstwa Obrony Argentyny. Ostatni sygnał z pokładu wojskowego okrętu podwodnego ARA San Juan został wysłany w środę. Wszczęto poszukiwania okrętu na wielką skalę. W akcję zaangażowały się jednostki ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chile. Akcja poszukiwawcza prowadzona jest na morzu i z powietrza.

Zdjęcie ARA San Juan /PAP/EPA

Ostatni sygnał z okrętu wysłano, gdy znajdował się on na południe od wybrzeża Patagonii. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mogło dojść do uszkodzenia systemu komunikacyjnego okrętu.

Służby wskazują, że załoga ma zapasy żywności wystarczające na kilka dni.

Okręt pod­wodny ARA San Juan należy do typu TR-1700. Został zbu­do­wany w stoczni Thyssen Nordseewerke w Emden, do służby wcielono go pod koniec 1985 roku.

Zdjęcie ARA San Juan / PAP/EPA