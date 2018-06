Zakaz bezdomności na Węgrzech?

Rządząca na Węgrzech partia Fidesz zwróciła się do rządu Viktora Orbana o stworzenie podczas prac nad poprawkami do konstytucji warunków prawnych, by nie można było zamieszkiwać w przestrzeni publicznej – poinformowała we wtorek agencja MTI.

Poseł Fideszu Istvan Bajkai powiedział na konferencji prasowej we wtorek, że zainicjuje poprawkę do konstytucji, aby "miasto mogło być wykorzystywane jako prawdziwy dom przez wszystkich w taki sam sposób".

Bajkai oświadczył, że od wielu lat istnieje problem polegający na tym, iż wiele osób wykorzystuje przestrzeń publiczną jako miejsce zamieszkania, co nie tylko stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia, ale też jest uciążliwe dla innych mieszkańców.

Fidesz argumentuje, że każdy bezdomny ma zagwarantowane miejsce noclegowe oraz możliwość pracy. Bajkai wskazał, że państwo i samorządy zapewniają szeroki system wsparcia, na przykład gwarantują schronienie na dzień i na noc dla tych, którzy nie mogą mieszkać we własnym mieszkaniu. Uznał też za bardzo udany program prac publicznych.

Poseł dodał, że Budapeszt jest nie tylko domem dla tych, którzy tu mieszkają, ale też duchowym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym centrum Węgier i całej Kotliny Panońskiej.

