Zakonnica z Peru: Rozwija się kult Polaków zabitych przez terrorystów

Kult błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy w 1991 r. zginęli w Peru z rąk terrorystów, rozwija się - mówi peruwiańska zakonnica s. Berta Hernandez, świadek porwania i wywiezienia na miejsce egzekucji polskich misjonarzy.

Zdjęcie Peruwiańska zakonnica s. Berta Hernandez i o. Ryszard Jarmuż podczas spotkania w Bazylice Franciszkanów w Krakowie /PAP

Franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek rozpoczęli pracę misyjną w peruwiańskim Pariacoto w 1989 r. Zginęli 9 sierpnia 1991 r. zabici przez terrorystów z ugrupowania Sendero Luminoso strzałami w tył głowy. O. Strzałkowski miał 33 lata, o. Tomaszek - 31. W 2015 r. zostali beatyfikowani w Chimbote w Peru.

Mieszkańcy "przebudzili się"

Reklama

Siostra Berta Hernandez od początku ewangelizowała z franciszkanami w Andach. Teraz, na zaproszenie franciszkanów, po raz pierwszy przyjechała do Polski. W środę spotkała się z dziennikarzami w bazylice franciszkanów w Krakowie przy relikwiach dwóch męczenników (kaplica Męki Pańskiej).

Peruwianka wspominała wydarzenia sprzed 27 lat. Oceniła, że po męczeńskiej śmierci Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka Peruwiańczycy, zwłaszcza mieszkańcy Pariacoto, "przebudzili się, nabrali odwagi". "Widać, że kult Polaków zabitych przez terrorystów rozwija się" - powiedziała.

Jak wyjaśniła, do Pariacoto prosić o wstawiennictwo dwóch błogosławionych przyjeżdżają wierni z terenów oddalonych o 8-10 godzin jazdy od miasteczka. W rocznicę śmierci misjonarzy, 9 sierpnia, organizowane są pielgrzymki.

"Do bł. Michała modlą się szczególnie dzieci i młodzież, ponieważ on się im bardziej poświęcał. Bł. Zbigniewa o wstawiennictwo proszą zaś głównie osoby starsze i chore, ponieważ on się nimi opiekował" - powiedziała Berta Hernandez.

Wyznała, że jej życie dzieli się na dwie części. "Pierwsze życie prowadziłam przed ich śmiercią, drugie po śmierci. Jestem siostrą zakonną, ale wszyscy potrzebujemy wzrostu wiary. U mnie ten wzrost nastąpił po ich śmierci. Wierzę i czuję, że wstawiają się za mną i mi pomagają" - mówiła siostra.

Wizyta siostry Hernandez w Polsce

Berta Hernandez przed przyjazdem do Krakowa była w Zawadzie koło Tarnowa (rodzinna miejscowość bł. Zbigniewa) i w bazylice franciszkanów w Rychwałdzie koło Żywca. Zainteresowani i dziennikarze będą mogli jeszcze wziąć udział w otwartych spotkaniach z siostrą - w czwartek w bazylice franciszkanów w Krakowie (msza o godz. 16.30), w niedzielę w kościele franciszkanów w Legnicy (godz. 11.30, 13, 18.30, świadectwo po mszach), w poniedziałek w kościele franciszkanów we Wrocławiu (msza, godz. 18).

7 czerwca polski Kościół wspomina męczenników z Pariacoto. "Wspomnienie to przypada 7 czerwca, ponieważ wtedy nasi bracia przyjęli święcenia. Wspomnienie nie przypada 9 sierpnia, w dniu śmierci, ponieważ obchodzimy wtedy święto Edyty Stein, patronki Europy. Nie chcieliśmy, aby to święto znosiło święto naszych męczenników" - powiedział dziennikarzom krakowski franciszkanin o. Jan Maria Szewek.

Poinformował także, że na rynek trafiła książka "Pasja Michała i Zbigniewa. Ostatnie godziny życia męczenników w relacjach świadków" autorstwa peruwiańskiego dziennikarza Alexa Cordero Cuisano.