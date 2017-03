Zamach terrorystyczny w Londynie. Dwie osoby wciąż w areszcie

​Dwie osoby ciągle przebywają w areszcie po zamachu w Londynie. Z jedenastu dotąd zatrzymanych, siedem osób wypuszczono bez zarzutów. W areszcie pozostają dwaj mężczyźni z Birmingham. Jeden ma 58, a drugi 27 lat. Dwie kobiety wyszły na wolność za kaucją.

Zdjęcie Zamach w Londynie /WILL OLIVER /PAP/EPA

Życie trzech osób spośród rannych w wyniku środowego ataku ciągle jest zagrożone.

Tymczasem policja poszukuje informacji o zamachowcu, znanym w ostatnim okresie jego życia jako Khalid Masood. Policja apeluje, by mieszkańcy kraju zgłaszali się ze wszelkimi informacjami na jego temat. Brytyjczyk urodzony w hrabstwie Kent jako Adrian Elms, w szkole średniej znany był jako Adrian Russell Ajao. Po przejściu na islam zmienił imię.

Według relacji osób, które go znały, w latach swej młodości był towarzyski, otwarty, chętnie uprawiał sport. Wkrótce jednak wszedł na drogę przemocy. W 2000 roku w Northiam koło Hastings, gdzie wówczas mieszkał, uderzył nożem w twarz mężczyznę podczas bójki w pubie. Otrzymał wyrok dwóch lat więzienia. Trzy lata po tym wydarzeniu zaatakował nożem w Eastbourne kolejną osobę. W 2004 roku poślubił Farzanę Malik. Rząd Arabii Saudyjskiej potwierdził, że w okresie od 2005 do 2009 roku mężczyzna dwukrotnie pracował w kraju jako nauczyciel angielskiego. Dwa lata temu był na pielgrzymce do Mekki. Od połowy 2016 roku mieszkał w Birmingham, gdzie policja dokonała w tym tygodniu kilku przeszukań.

W środę Masood dokonał zamachu, w którym zginęły cztery osoby. Pięćdziesiąt osób zostało rannych, z czego 31 nadal przebywa w szpitalu. Dwie są w stanie krytycznym, stan kolejnej jest mniej poważny, ale wciąż zagrażający życiu.