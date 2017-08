Zamach w Barcelonie. Nowe szczegóły śledztwa

Katalońska policja podała nowe szczegóły ze śledztwa w sprawie czwartkowego podwójnego zamachu terrorystycznego. Zdaniem policjantów napastnik, który rozjeżdżał ludzi na deptaku La Rambla w Barcelonie, jechał sam. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie jest obecnie.

Zdjęcie Barcelona /AFP

Szef katalońskiej policji Josep Lluis Trapero potwierdził na konferencji prasowej, że napastnik działał sam. “W tym momencie wiemy, choć nie możemy wykluczyć innych możliwości, że sprawcą zamachu, który zabił wiele osób na odcinku dwustu metrów, była jedna osoba" - mówił.

Wcześniej rzecznik policjantów potwierdził, że zamachowcem najprawdopodobniej jest 22-letni Junes Abujakub urodzony w Maroku. Mężczyzny szuka w tej chwili cała hiszpańska policja. Na drogach w całym kraju ustawione są blokady, choć nie wyklucza się, że sprawca mógł uciec do Francji.

Matka Abujakuba zaapelowała, aby oddał się w ręce policji. “Ona chce, żeby on do niej wrócił, chce, żeby oddał się w ręce policji. Woli go widzieć w więzieniu lub martwym, niż aby inni ludzie przez niego umierali" - mówiła kuzynka poszukiwanego Hannu Ghanimi.



Według policji, za podwójny zamach w Barcelonie i w Cambrils, odpowiedzialna jest co najmniej 12-osobowa grupa terrorystów pochodzenia marokańskiego. Planowali oni atak z użyciem gazu, ale gdy w środę gaz eksplodował w ich domu, zdecydowali się przyspieszyć zamach, by nie wpaść w ręce policji i wykorzystać do ataków samochody.



Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Hiszpańska policja podejrzewa, że cała marokańska grupa miała luźne powiązania z ISIS. Policja poszukuje też radykalnego imama z miasta Ripoll, gdzie mieszkali zamachowcy. Podejrzewa się, że to on był ideologicznym szefem tej grupy.



W czwartkowym podwójnym zamachu w Katalonii zginęło w sumie 14 osób, a 130 zostało rannych. Wśród ofiar są obywatele Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch, Portugalii i Belgii. 53 osoby wciąż są w szpitalu, przy czym stan 13 z nich jest ciężki.