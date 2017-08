Hiszpańskie media podały, że w miasteczku Subirats na zachód od Barcelony policja zastrzeliła mężczyznę, który miał na sobie pas szahida. Niemal po dwóch godzinach policja potwierdziła, że jest nim 22-letni Junes Abujakub, sprawca zamachu w Barcelonie.

Zdjęcie Junes Abujakub /PAP/EPA

"La Vanguardia" poinformowała najpierw, że policja zatrzymała Junesa Abujakuba. Chwilę potem pojawiła się informacja, że w miasteczku Subirats zastrzelono mężczyznę z pasem szahida. Hiszpańskie media wskazywały, że to właśnie Junes Abujakub.



Katalońska policja długo nie chciała powiedzieć, czy mężczyzna postrzelony w Subirats nie żyje czy został ranny - podaje agencja Reutera.

Hiszpańscy saperzy używali robota, aby zbliżyć się do unieszkodliwionego przez policję mężczyzny.



Niemal po dwóch godzinach policja potwierdziła, że zastrzelony mężczyzna to Junes Abujakub, sprawca zamachu w Barcelonie.



Wcześniej informowano, że w czwartek tuż po zamachu Abujakub zabił jeszcze jedną osobę. Hiszpan marokańskiego pochodzenia jest jedynym członkiem grupy terrorystów, poszukiwanym przez hiszpańskie i europejskie służby. Pozostali albo nie żyją, albo zostali zatrzymani.



Hiszpański dziennik El Pais opublikował dzisiaj zdjęcia Abujakuba z kamery przemysłowej. Widać na nich jak napastnik, prawdopodobnie zaraz po tym jak zatrzymał furgonetkę i uciekł, idzie w kierunku targu La Boqueria. Katalońska policja twierdzi, że mężczyzna wkrótce na piechotę dotarł do granic miasta i tam zasztyletował jeszcze jednego mężczyznę i ukradł jego auto, którym uciekł.



Abujakuba szukała policja w całej Hiszpanii, ale także w Europie, bo istniało przypuszczenie, że mógł uciec do Francji lub dalej do innego kraju. “Wysiłki służb koncentrują się teraz na znalezieniu tego człowieka, Junesa Abujakuba, kierowcy furgonetki. Prowadzona przez krajowe służby oraz policję akcja poszukiwawcza to teraz nasze główne zajęcie, do czasu, aż go znajdziemy" - mówił minister spraw wewnętrznych Juan Ignacio Zoido.



Jak relacjonuje z Barcelony specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, hiszpański wymiar sprawiedliwości wydał list gończy za 22-latkiem. Policja opublikowała też jego portret i ostrzegła, że mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Matka zamachowca apelowała wczoraj, by oddał się on w ręce wymiaru sprawiedliwości. Policja twierdzi też, że ma dowody, iż w środowym wybuchu gazu w mieście Alcanar zginął imam, który prawdopodobnie zradykalizował całą grupę zamachowców i kierował zamachem.



Tym samym, liczba ofiar podwójnego zamachu w Barcelonie i w Cambrils wzrosła do 15. Spośród ponad setki rannych, dziewięć jest w stanie krytycznym.



Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie, które jednak nie przedstawiło na to żadnych dowodów. Policja twierdzi, że zamachowcy mogli mieć luźne związki z radykalnymi islamistami na Bliskim Wschodzie.