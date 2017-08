Zamach w Barcelonie. Światowi przywódcy potępiają atak

W czwartek wieczorem do Barcelony przybył premier Hiszpanii Mariano Rajoy, który oświadczył, że miasto padło ofiarą "dżihadystycznego terroryzmu", podobnie jak wcześniej wiele innych miast na całym świecie. "To jest globalne zagrożenie i odpowiedź musi być globalna" - powiedział Rajoy.

Zdjęcie Premier Hiszpanii Mariano Rajoy /AFP

Premier podkreślił, że obecnie "priorytetem są ofiary, ich rodziny i przyjaciele". Zapowiedział też, że zwróci się do wszystkich hiszpańskich partii politycznych o potwierdzenie uchwalonego wcześniej paktu antyterrorystycznego.

Reklama

Głosy potępienia zamachu w Barcelonie napływają z całego świata. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker potępili sprawców tego ataku i przekazali wyrazy współczucia ofiarom zamachu i ich rodzinom.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że Francja solidaryzuje się z Hiszpanią po zamachu w Barcelonie. "Straszliwy atak" potępiła też kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Premier Theresa May powiedziała, że Wielka Brytania łączy się z Hiszpanią w walce z terroryzmem. Z kolei prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że potępia zamach w Barcelonie, i zapewnił, że USA uczynią wszystko, by pomóc Hiszpanii.

Bliskość z narodem hiszpańskim wyraził też papież Franciszek.

Putin o terrorystach: To cynicy i przestępcy

Prezydent Rosji przesłał królowi Hiszpanii wyrazy współczucia w związku z zamachem, do którego doszło w Barcelonie. W telegramie kondolencyjnym do Filipa VI, Władimir Putin podkreślił, że kolejny atak terrorystyczny w Europie, w jego opinii potwierdza konieczność zjednoczenia wysiłków na rzecz walki z terroryzmem.



Prezydent Rosji potępił terrorystów, nazywając ich "cynikami" i "przestępcami". Wezwał także społeczność międzynarodową do "wspólnej i bezkompromisowej walki przeciwko siłom terroru".



Wcześniej zamachowców z Barcelony potępiło rosyjskie MSZ. Rosyjscy dyplomaci napisali w oświadczeniu, że "nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego zła jakim jest terroryzm" i zapewnili naród Hiszpanii, a także rodziny ofiar, iż "razem z nimi opłakują" zabitych.