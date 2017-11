Zamach w Egipcie. Wzrósł tragiczny bilans

Sprawcy piątkowego zamachu na meczet na półwyspie Synaj w Egipcie mieli przy sobie flagi Państwa Islamskiego (IS) - poinformowała w sobotę egipska prokuratora. Według śledczych ataku dokonało od 25 do 30 napastników. Według najnowszych informacji zginęło 305 osób, a 128 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest 27 dzieci.

Zdjęcie Meczet, w którym doszło do zamachu /STR /PAP/EPA

Sobota jest w Egipcie pierwszym dniem żałoby narodowej, ogłoszonej w związku z zamachem. Był to najkrwawszy atak w historii Egiptu. W sobotę mają odbyć się pierwsze pogrzeby ofiar.



Prezydent Abd el-Fatah es-Sisi zapowiedział, że powstanie pomnik w hołdzie ofiarom - podają państwowe media, nie precyzując, gdzie ma on stanąć.



Do zamachu doszło w meczecie, do którego uczęszczają wyznawcy sufizmu, czyli muzułmańskiego mistycyzmu. Już wcześniej byli oni prześladowani przez islamistycznych bojowników w regionie, w tym przez lokalny odłam Państwa Islamskiego (IS). Dżihadyści uważają wyznawców sufizmu za heretyków.

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi, zapowiedział, że władze Egiptu odpowiedzą sprawcom ataku na meczet z "brutalną siłą". Kilka godzin później egipskie siły powietrzne dokonały nalotów na północy Półwyspu Synaj - poinformowały źródła w siłach bezpieczeństwa i świadkowie.

Do ataku nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna, ale najprawdopodobniej, był to kolejny zamach organizacji Prowincja Synaj, lojalnej wobec IS. Grupa ta wzięła na siebie odpowiedzialność za najkrwawsze zamachy w regionie z ostatnich lat, w tym za atak bombowy z 2015 roku na rosyjski samolot czarterowy lecący do Petersburga, w którym zginęły 224 osoby.

Sytuacja na półwyspie Synaj pogorszyła się po obaleniu w 2013 roku przez ówczesnego dowódcę sił zbrojonych Sisiego wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego szefa państwa Mohammeda Mursiego. Po ataku prezydent kraju Abd el-Fatah es-Sisi zwołał też specjalne spotkanie sił bezpieczeństwa.



Słowa współczucia i kondolencje, płyną do Egiptu z całego świata. Zamach potępił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Amerykański prezydent nazwał go "okropnym i tchórzliwym".