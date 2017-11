Zamach w Iraku. Ponad 20 zabitych

Co najmniej 21 osób zginęło, a ok. 50 zostało rannych w zamachu przeprowadzonym we wtorek za pomocą samochodu pułapki w mieście Tuz Churmatu na północy Iraku, w muhafazie Salah ad-Din - podały tamtejsze służby bezpieczeństwa.

Zdjęcie Irak pokonał ISIS, władze obawiają się jednak kolejnych zamachów /AFP

Prowadzony przez zamachowca samobójcę van wybuchł w środku zatłoczonego targowiska, które mieści się w centrum miasta - podał cytowany przez AFP przedstawiciel lokalnych władz.

Reklama

Jak ocenił turkmeński deputowany Niazi Maamar Oglu, w mieście tym od lat nie doszło do tak dużego aktu terroru.

Dotychczas do przeprowadzenia ataku nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna. Agencje zauważają jednak, że kilka dni temu irackie siły rządowe odbiły z rąk Państwa Islamskiego (IS) Rawę - ostatni bastion dżihadystów w Iraku.

Tuz Churmatu to to wieloetniczne 150-tysięczne miasto; żyją tam Turkmeni, Kurdowie i Arabowie. Po uznawanym za nielegalne przez Bagdad referendum niepodległościowym w Kurdystanie z 25 września, w połowie października irackie siły rządowe wkroczyły do kilku dzielnic tego leżącego ok. 80 km na południe od Kirkuku miasta; wcześniej kontrolowali je Kurdowie.