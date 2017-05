Zamach w Manchesterze. 23-letni mężczyzna zatrzymany

23-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z zamachem w Manchesterze - poinformowała brytyjska policja. Do aresztowania doszło w centrum handlowym na południu miasta.

Na razie Brytyjczycy nie podają szczegółów co do tożsamości tego człowieka. Nie wiadomo też, czy współpracował z zamachowcem, który miał zginąć przed halą Manchester Arena.

Policja poinformowała, że 23-latek został zatrzymany w południowej części Manchesteru. Aresztowały go uzbrojone służby.



Do zatrzymania doszło w centrum handlowym Arndale. Służby specjalne weszły do budynku i wyprosiły klientów. Ewakuacja doprowadziła do paniki, a ludzie zaczęli wybiegać z centrum.



Po krótkim czasie galeria handlowa została ponownie otwarta.



Centrum Arndale zostało odbudowane po ataku bombowym IRA w 1996 roku.





We wtorek rano policja podała, że ataku dokonał najpewniej jeden zamachowiec, który zdetonował ładunek i zginął w wybuchu. "Na tym etapie wierzymy, że atak z ubiegłej nocy został przeprowadzony przez jednego mężczyznę" - powiedział komendant policji metropolitalnej w Manchesterze Ian Hopkins.



"Priorytetem jest ustalenie, czy działał sam czy też był częścią jakiejś siatki" - podkreślił.

"Mogę potwierdzić, że napastnik zmarł w Arenie. Naszym zdaniem miał przy sobie materiał wybuchowy, który zdetonował" - dodał Hopkins. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zamachowiec był Brytyjczykiem.