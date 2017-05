Zamach w Manchesterze. Państwo Islamskie przyznało się do ataku

Państwo Islamskie przyznało się w oświadczeniu do przeprowadzenia zamachu bombowego w Manchesterze.

Zdjęcie Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Manchesterze /PAP/EPA

Państwo Islamskie (IS) przyznało się we wtorek do przeprowadzenia dzień wcześniej w Manchesterze, w północno-zachodniej Anglii, zamachu bombowego. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała powiązana z dżihadystami agencja propagandowa Amak.

Zamach przeprowadzono za pomocą bomby podłożonej na miejscu koncertu - podano.

"Jeden z żołnierzy kalifatu podłożył bombę na zgromadzeniu krzyżowców w mieście Manchester" - napisano w oświadczeniu.