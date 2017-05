Zamach w Manchesterze: Pierwsze informacje o ofiarach

Znana jest tożsamość trzech ofiar zamachu w Manchesterze. To 8-letnia dziewczynka, 18-letnia studentka i 26-letni mężczyzna - informuje AFP.

Zdjęcie Zamach w Manchesterze /ANDY RAIN /PAP/EPA

Najmłodszą ofiarą zamachu jest 8-letnia dziewczynka z hrabstwa Lancashire. Na koncercie Ariany Grande bawiła się z mamą i starszą siostrą, które odniosły obrażenia w zamachu.



"Saffie była piękną, małą dziewczynką, w każdym znaczeniu tego słowa. Wszyscy ją kochali" - cytuje oświadczenie dyrektora szkoły, do której chodziła ośmiolatka, AFP.



Agencja informuje także, że w zamachu zginęli 18-letnia studentka i 26-letni mężczyzna. "Z ogromnym smutkiem informujemy, iż jedna z osób, która straciła życie w poniedziałkowym ataku w Manchesterze, była naszym studentem w Runshaw College" - napisała uczelnia, do której uczęszczała Georgina.



18-latka była studentką drugiego roku na kierunku zdrowie i opieka społeczna. Dwa lata temu w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie z Arianą Grande, z którą spotkała się po koncercie w Manchester Arena.



AFP podaje, że ustalono również personalia jednego z mężczyzn, który zginął w zamachu. To 26-latek z Bury (miasto w północno-zachodniej Anglii).



Agencja przypomina, że w mediach społecznościowych pojawia się bardzo wiele apeli o pomoc w poszukiwaniu zaginionych po koncercie osób. Wśród zaginionych znajdują się także obywatele Polski - poinformowało MSZ.



W zamachu terrorystycznym, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w pobliżu mogącej pomieścić 21 tys. ludzi sali sportowo-koncertowej Manchester Arena, zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało hospitalizowanych. Do wybuchu doszło kilka minut po zakończeniu koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande.