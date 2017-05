Zamach w Manchesterze: Wzrosła liczba ofiar

Liczba ofiar śmiertelnych zamachu w Manchesterze wzrosła do 22 - podał przedstawiciel brytyjskiej policji. Wśród zabitych są dzieci. Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem przed halą widowiskową w Manchesterze, w północno-zachodniej Anglii, po koncercie amerykańskiej gwiazdy pop Ariany Grande.

Zdjęcie Śledczy w pobliżu miejsca wybuchu we wtorek rano /AFP

Ataku dokonał jeden zamachowiec, który zdetonował ładunek. Napastnik zginął w wybuchu.

Reklama

Ustalono, że zamachowiec-samobójca miał ze sobą "prowizoryczny ładunek", który zdetonował po koncercie. Policja odmówiła podana szczegółów dotyczących ofiar, ale potwierdzono, że wśród zabitych są dzieci.

"Na tym etapie śledztwa wiemy, czy był to jeden człowiek. Ustalamy jednak, czy był częścią większej grupy czy działał na własną rękę" - poinformowano podczas konferencji w Manchesterze.

Wcześniej informowano, że w zamachu śmierć poniosło 19 osób.

Według dotychczasowych danych 59 osób zostało hospitalizowanych.



Torysi i laburzyści zawieszają kampanie

Po poniedziałkowym zamachu w Manchesterze Partia Konserwatywna i Partia Pracy postanowiły zawiesić do odwołania swoje kampanie przed zaplanowanymi na 8 czerwca wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Lider opozycyjnych laburzystów Jeremy Corbyn oświadczył, że rozmawiał z premier Theresą May i ustalili, iż zawieszą kampanie. Wcześniej takie kroki zapowiedzieli m.in. Liberalni Demokraci i Szkocka Partia Narodowa.

"Jestem przerażony straszliwymi wydarzeniami w Manchesterze ostatniej nocy. Myślami jestem z rodzinami i przyjaciółmi tych, którzy zginęli lub zostali ranni" - oświadczył Corbyn.



Premier May oznajmiła wcześniej, że konserwatywny rząd "pracuje, aby ustalić szczegóły tego, co jest traktowane przez policję jako przerażający atak terrorystyczny" i dodała, że "wszystkie nasze myśli są z ofiarami i rodzinami tych, którzy zostali poszkodowani". W wybuchu w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, tuż po zakończeniu koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande, zginęło co najmniej 19 osób, a 59 zostało rannych.



Zamach w Manchesterze 1 24 - Autor zdjęcia: Źródło: AFP 24

MSZ sprawdza, czy w ataku ucierpieli Polacy

MSZ poinformowało we wtorek, że polski konsul w Manchesterze pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i sprawdza, czy w poniedziałkowym zdarzeniu ucierpieli polscy obywatele. Konsulat Generalny RP w Manchesterze uruchomił specjalny numer kontaktowy dla rodzin: +44 (0) 77 69 97 57 19. Resort spraw zagranicznych zaapelował do "Polaków przebywających w Manchesterze o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb".

MSZ przekazało wyrazy współczucia społeczeństwu i władzom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.

Na 9 rano czasu lokalnego (10 czasu polskiego) we wtorek zostało zwołane posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA w sprawie poniedziałkowego ataku. Oprócz premier May, udział w nim weźmie prawdopodobnie m.in. minister spraw wewnętrznych Amber Rudd.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zamach w Manchesterze. Relacja świadka © 2017 Associated Press

Jeśli teza o zamachu terrorystycznym zostanie potwierdzona, będzie to najpoważniejszy zamach na terenie Wielkiej Brytanii od ataków na system komunikacji publicznej w Londynie w lipcu 2005 roku, w których zginęło 56 osób (w tym 3 Polki) a blisko 800 zostało rannych.

Poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii znajduje się od dłuższego czasu na czwartym w pięciostopniowej skali poziomie określanym jako "znaczący", który oznacza, że zamach jest "wysoce prawdopodobny".

W marcu br. islamski ekstremista Khalid Masood (urodzony jako Adrian Russell Elms) zabił sześć osób, w tym siebie, i ranił 49 w ataku terrorystycznym w pobliżu siedziby parlamentu w centrum Londynu. 52-letni mężczyzna, który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, wjechał samochodem w tłum na moście Westminsterskim, a następnie próbował wedrzeć się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta strzegącego wejścia na wewnętrzny dziedziniec.