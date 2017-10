Zamach w Marsylii: Zatrzymano cztery osoby

Francuska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu czterech osób podejrzanych o związek z atakiem nożownika w Marsylii, w wyniku którego w niedzielę zginęły dwie kobiety. W sprawie przeprowadzono kilka przeszukań.

Zdjęcie W Marsylii zamachowiec zabił nożem dwie młode kobiety /BORIS HORVAT /AFP

Jak poinformowała agencja AP, powołując się na źródło w organach sądowych, policja podejrzewa zatrzymanych o związek z grupą terrorystyczną.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerard Collomb oświadczył we wtorek na antenie radia France-Inter, że napastnik miał ważny tunezyjski paszport i prawo do pobytu we Włoszech.

Nożownik z Marsylii był zatrzymany oraz wielokrotnie legitymowany przez francuską policję. Pomimo braku dokumentów zezwalających mu na pobyt we Francji mężczyzna nie został wydalony z kraju - podkreślił szef MSW, dodając, iż zarządził przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie.

Zaledwie dwa dni przed przeprowadzeniem ataku napastnik był zatrzymany za kradzież - podaje AP. Został zwolniony tego samego dnia.

W niedzielę przed głównym dworcem kolejowym w Marsylii mężczyzna zabił nożem dwie młode kobiety; napastnika zaraz potem zastrzelił ochraniający dworzec żołnierz. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS).