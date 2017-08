Zamachy w Hiszpanii: Premier ogłosił żałobę narodową

Po wczorajszym zamachu terrorystycznym w Barcelonie, w którym zginęło co najmniej 13 osób, a 100 zostało rannych, premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Zdjęcie Premier Hiszpanii Mariano Rajoy /AFP

Szef hiszpańskiego rządu, który przyjechał do stolicy Katalonii, złożył kondolencje rodzinom ofiar. Podkreślił, że w Barcelonie doszło do aktu "dżihadystycznego terroryzmu", który wymaga "globalnej odpowiedzi".



"Jesteśmy zdecydowani, aby wygrać z tymi, którzy chcą zwalczać nasze wartości i nasz model życia" - mówił Mariano Rajoy.



Premier powiedział, że z terroryzmem wygrać można przez solidarność i jedność. Zapowiedział, że zaapeluje do wszystkich sił politycznych w Hiszpanii o zawarcie paktu antyterrorystycznego.