Zamieszkach pod turecką ambasadą w Belgi. Kilku rannych

Kilka osób zostało rannych w zamieszkach pod ambasadą Turcji w Brukseli. Doszło tam do starć zwolenników i przeciwników prezydenta Recepa Erdogana. Policja nazywa zdarzenie poważnym incydentem i informuje, że śledztwo w tej sprawie trwa.

Belgijskie media donoszą, że ranni zostali Kurdowie, przeciwnicy polityki prezydenta Recepa Erdogana. Stan jednej z osób oceniany jest jako ciężki, to kobieta ugodzona nożem w szyję.



Uczestnicy zamieszek to osoby, które przyszły do ambasady, by oddać głos w referendum dotyczącym zmian w konstytucji, zwiększających władze prezydenta. Z relacji świadków wynika, że do zamieszek doszło, gdy zwolennik zmian wywiesił niedaleko ambasady transparent z napisem - TAK.



Grupa Kurdów próbowała go zerwać i starła się ze zwolennikami Erdogana, jeden z nich zaatakował wtedy nożem. Premier Belgii Charles Michel potępił zamieszki. "Nie pozwolimy na przenoszenie tureckich problemów do Belgii" - napisał na jednym z portali społecznościowych. Turecka ambasada nie komentuje zamieszek.