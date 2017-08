Zatrzymano brata Polaka, który porwał modelkę i chciał ją sprzedać w internecie

​Brytyjska policja zatrzymała brata Polaka, który porwał modelkę i chciał ją sprzedać w internecie. Sam porywacz uwolnił ją, kiedy usłyszał, że kobieta jest matką.

Policjanci poinformowali, że Michał H. został zatrzymany w Anglii. Wcześniej Włochy wydały nakaz aresztowania mężczyzny.

Na razie nie wiadomo, jaka była rola 36-letniego mężczyzny w porwaniu. W czwartek ma on pojawić się przed sądem.

Do dramatycznego porwania doszło we Włoszech. Modelka Chloe Ayling przyjechała do Mediolanu, gdzie miała wziąć udział w sesji fotograficznej. 30-letni Łukasz H. podał jej środki usypiające i zapakował kobietę do walizki. Następnie wywiózł do domu, w którym groził jej, że sprzeda ją w tzw. dark necie.

Mężczyzna uwolnił 20-latkę, kiedy ta opowiedziała mu o swoim dziecku. Kobieta miała zostać wypuszczona przed brytyjskim konsulatem w Mediolanie.

Łukasz H. miał opowiadać, że działał na zlecenie romskiej grupy Black Death, która organizowała aukcje kobiet w internecie.

