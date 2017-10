​Poważnie uszkodzony podczas lotu samolot i zaskoczeni pasażerowie, wśród nich zawodnicy NBA. Lot koszykarzy Oklahoma City Thunder z Minneapolis do Chicago zakończył się jednak szczęśliwie. Teraz wszyscy wraz z przedstawicielami linii lotniczych, zastanawiają się, co tak naprawdę stało się w powietrzu.

Zdjęcie Lotnisko w Chicago, zdj. ilustracyjne /AFP

Zawodnicy Oklahoma City Thunder, którzy lecieli wyczarterowanym samolotem z Minneapolis do Chicago, po dotarciu do celi zaczęli wrzucać do sieci społecznościowych zdjęcia i filmy samolotu, którym lecieli.

Maszyna została uszkodzona w trakcie lotu, ale wciąż nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło.

Przedstawiciele linii lotniczych podejrzewają, że w trakcie lotu maszyna zderzyła się z ptakiem. W komunikacie poinformowano, że maszyna wylądowała bezpiecznie. Nikomu nic się nie stało.