Zdjęcia sygnalizują wznowienie pracy północnokoreańskiego reaktora

Wykonane ostatnio zdjęcia satelitarne wykazały, że północnokoreański reaktor atomowy w Jongbjon wznowił działalność - podał portal "38north" wyspecjalizowany w śledzeniu wydarzeń w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Zdjęcie Lider Korei Północnej Kim Dzong Un /East News

"Reaktor do produkcji plutonu o mocy 5 megawatów znajdujący się w Centrum Badań Atomowych w Jongbjon w Korei Północnej prawdopodobnie został ponownie uruchomiony" - poinformowano na portalu.

Reklama

Na zdjęciach wykonanych z satelity 22 stycznia widać wypływ gorącej wody z instalacji reaktora do kompletnie zamarzniętej rzeki Kurjong, co wskazuje, że najprawdopodobniej jest on znowu czynny.

Ośrodek badawczy w Jongbjon, który znajduje się ok. 100 km od Phenianu jest głównym źródłem plutonu wykorzystywanego w północnokoreańskim programie badań nad produkcją broni nuklearnej.

Reaktor zatrzymany i częściowo rozmontowany w 2007 roku został ostatnio ponownie uruchomiony w związku z pogarszającymi się stosunkami między Phenianem a światem zewnętrznym.

W 2015 rząd KRLD zakomunikował o wznowieniu pracy reaktora w Jongbjon, a w ub. roku Korea Północna dokonała dwóch próbnych detonacji ładunków nuklearnych w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy.