Zdjęcie 86-latki stało się hitem internetu

86-letnia Eileen Maguire nie potrafiła oprzeć się pokusie i zakosztować sanny. Zdjęcie Irlandki pędzącej na sankach z wnukiem stało się hitem internetu. "To był impuls" - mówi mieszkanka Rathpeacon w rozmowie z BBC.

Fala syberyjskich mrozów, której wyspiarze nadali przydomek "Bestia ze Wschodu", przyniosła ze sobą w wielu miejscach Irlandii spore opady śniegu oraz - jak się okazuje - wiele radości 86-letniej Eileen Maguire. Zdjęcie starszej pani, jadącej na sankach w towarzystwie wnuka Jacka, jest hitem internetu.

- Nigdy bym się na to nie zdobyła, gdyby nie on. Wiedziałam, że usiądzie z tyłu, więc czułam się bezpiecznie - mówi 86-latka w rozmowie z BBC. - To był impuls. Chciałam spróbować, bo widziałam, jak inni się bawią - dodała.

Eileen Maguire przez całe życie była bardzo aktywna. Uprawiała tenis i pływanie. Dlatego jej wnuk Jack nie był zdziwiony, gdy babcia zgodziła się pójść z nim na sanki.

Twierdzi, że w trakcie zjazdy babcia krzyczała: "banshee". To imię zjawy żeńskiej postaci z irlandzkiej mitologii...