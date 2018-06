Zdjęcie miało być symbolem. Głos zabrał ojciec dziecka

Okładka magazynu "Time" z Donaldem Trumpem i płaczącą 2-letnią imigrantką miała stać się symbolem polityki migracyjnej prezydenta USA. Oryginał zdjęcia poruszył tysiące osób. Jednak - jak podaje Reuters powołując się na wypowiedź ojca dziewczynki - dziecko i matka nie zostały rozdzielone.

Na okładce magazynu "Time" widać płaczącą 2-latkę z Hondurasu i stojącego nad nią Donalda Trumpa. Na czerwonym tle umieszczono także napis "Witamy w Ameryce", co jest odniesieniem do zasady "zero tolerancji" polegającej na rozdzielaniu rodzin nielegalnych imigrantów, którą stosował prezydent USA.

Jednak po opublikowaniu okładki z fotografią, której autorem jest John Moore, głos zabrał ojciec dziewczynki. Denis Valera powiedział w rozmowie z Reutersem, że dziewczynka wraz z matką została zatrzymana w Teksasie, nie została jednak oddzielona od matki i cały czas przebywają razem.

Jak podaje Reuters, wersję ojca potwierdził także wiceminister spraw zagranicznych Hondurasu Nelly Jere.

Okładka ma się ukazać 2 lipca.



Zdjęcie Moore'a wykorzystano także do zbiórki pieniędzy na rzecz imigrantów.