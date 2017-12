Ze sklepu odzieżowego w Kijowie skradziono kilkadziesiąt futer

Ze sklepu odzieżowego w centrum Kijowa skradziono we wtorek rano 33 futra - podała agencja Interfax-Ukraina. Jak twierdzi właściciel sklepu, cena każdego z nich to ok. 40-60 tys. hrywien (5-7,5 tys. zł).





"Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzy osoby przy pomocy łomu rozbiły szklane drzwi sklepu, wdarły się do środka i ukradły 33 futra" - poinformowała kijowska policja. Włamywacze nie zabrali pieniędzy z kasy.

Jak pisze Interfax-Ukraina, zgodnie z ukraińskim kodeksem karnym złodziejom grozi od siedmiu do dwunastu lat więzienia.