Ze względów bezpieczeństwa Włosi wydalili migrantów

Ze względów bezpieczeństwa z Włoch wydalono dwóch Marokańczyków i Tunezyjczyka - podało w niedzielę włoskie MSW. Dwóch z tych imigrantów było w kontakcie z bojownikami dżihadystycznego Państwa Islamskiego w Syrii, a trzeci wrócił z tamtejszego frontu.

Zdjęcie Trzy kolejne osoby wydalono z Włoch z powodów bezpieczeństwa (zdjęcie ilustracyjne) /MIGUEL MEDINA /AFP

Dekret o wydaleniu podpisał minister spraw wewnętrznych Marco Minniti.

Resort poinformował, że 31-letni Tunezyjczyk, karany wcześniej za handel narkotykami, znalazł się w centrum zainteresowania śledczych, ponieważ podejrzewali go, że walczył w Syrii w 2013 roku. Następnie po pobycie w Tunezji wrócił do Włoch. W jego telefonie komórkowym znaleziono nagrania egipskiego duchownego, nawołującego do dżihadu. Tunezyjczyk został odesłany do swojego kraju.

Do Maroka wydalono dwóch obywateli tego kraju w wieku 25 i 26 lat, którzy - jak ustalono - kontaktowali się ze swymi rodakami, walczącymi w szeregach tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii.

Włoskie MSW podało, że tym samym liczba wydalonych w tym roku z Włoch osób podejrzanych o ekstremizm wzrosła do 96. Od początku 2015 roku, gdy nasilono ten środek prewencji, do krajów pochodzenia odesłano 228 radykałów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka