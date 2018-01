Zimbabwe: 90-letni turysta zabity przez krokodyle

90-letni turysta poniósł śmierć, a jego 65-letnia towarzyszka została ciężko ranna w następstwie zaatakowania przez krokodyle, gdy oboje płynęli nadmuchiwanym kanoe w parku narodowym Motopos na południu Zimababwe - poinformowały w piątek władze.

Zdjęcie Krokodyle zaatakowały nadmuchiwaną łódź, którą płynęli turyści /© Glowimages

Wypadek ten wydarzył się na znanym jako siedlisko krokodyli sztucznym zalewie Mpopoma, a obie jego ofiary to Zimbabweńczycy.



"Krokodyle atakowały nadmuchiwaną łódź, którą płynęli, aż ją przedziurawiły. Inni turyści zauważyli co się dzieje i ruszyli na pomoc. Gdy strażnicy parkowi dotarli nad zalew, atak wciąż trwał" - powiedział rzecznik państwowego zarządu parków narodowych Tinashe Farawo.



Dodał, że strażnicy strzelali do krokodyli, by je odpędzić i uratować oboje turystów. Mężczyzna zmarł jednak przed dowiezieniem go do szpitala w mieście Bulawayo, a będąca w stanie zagrożenia życia kobieta została tam umieszczona na oddziale reanimacyjnym.