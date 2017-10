Zmarł poeta Richard Wilbur, dwukrotny laureat nagrody Pulitzera

W swoim domu w Belmont, w stanie Massachusetts zmarł ceniony amerykański poeta Richard Wilbur - dwukrotny laureat nagrody Pulitzera, tłumacz m.in. sztuk Moliera. Miał 96 lat. O śmierci poety poinformował AP jego kolega i poeta Michael Dana Gioia.

Jak podała w poniedziałek AP, Richard Wilbur zmarł w nocy z soboty na niedzielę "w otoczeniu członków rodziny".



Wilbur był postrzegany przez amerykańską krytykę jako "poetycki dziedzic Roberta Frosta" i "czołowy formalista", który przeciwstawiał się nowoczesnym trendom. Zasłynął wśród amerykańskich czytelników swoimi rymowanymi przekładami, zwłaszcza sztuk francuskich klasyków - Moliera i Racine'a.



"Molier nie napotkał w Ameryce lepszego przyjaciela niż poeta Richard Wilbur" - napisał w 1982 r. w "The New York Times" krytyk Frank Rich, cytowany przez AP. "Lżejszy niż powietrze wiersz Wilbura utrzymuje w mocy idiom i literę Moliera, a mimo to spełnia też wymagania sceniczne" - ocenił Rich.



Talent translatorski spowodował, że w 1956 r. Leonard Bernstein zaprosił Wilbura do współpracy przy wystawieniu "Kandyda" Woltera na Broadwayu.



Wilbur otrzymał szereg nagród i wyróżnień literackich, m.in. the National Book Award i nagrodę Pulitzera w 1957 r. za wydany w 1956 r. tom poetycki "Things of This World". Powtórnie nagrodą Pulitzera uhonorowano go w 1988 r. za tom "New and Collected Poems".



Zdjęcie Richard Wilbur (zdjęcie z młodości) / TopFoto / FORUM

Richard Purdy Wilbur (ur. 1 marca 1921 r. w Nowym Jorku) w wieku dwóch lat przeniósł się wraz z rodziną do North Caldwell w stanie New Jersey, gdzie zamieszkał w pamiętającym jeszcze czasy kolonialne, kamiennym domu. W 1942 r., podczas nauki w Smith College w Amherst, poznał Charlee Ward, którą w tym samym roku poślubił. Doczekali się czworga dzieci.



Po II wojnie światowej studiował na uniwersytecie Harvarda. Przez wiele lat przyjaźnił się i współpracował z francuskim poetą Andre du Bouchetem. W 1947 r. Wilbur opublikował swój pierwszy tom poetycki pt. "The Beautiful Changes and Other Poems". Pisał również książki dla dzieci. Tłumaczył z języków francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego sztuki oraz wiersze poetów europejskich, m.in. Baudelaire'a, Anny Achmatowej i Josifa Brodskiego. W 1987 r. został odznaczony przez prezydenta USA Narodowym Medalem Sztuki. Według AP, w USA bardzo wysoko oceniono jego tom z 2004 r. pt. "Collected Poems, 1943-2004", któremu poświęcono liczne recenzje w pismach literackich.



Polskie tłumaczenie wierszy Wilbura zostało wydane m.in. w 1981 r. przez PIW w tomie "Jasnowidz i inne wiesze".